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تفاصيل الاحتفال الضخم الذي أقُيم للملك سعود في مكة قبل 68 عاما

Time منذ 23 دقيقة
Views 1321
تفاصيل الاحتفال الضخم الذي أقُيم للملك سعود في مكة قبل 68 عاما

مكة المكرمة (صدى):
إحتفلت مكة المكرمة قبل 68 عام بالملك سعود بن عبدالعزيز وبحضور الأمراء والعلماء والوزراء وعدد من رجال السلك السياسي العربي والإسلامي وأهالي جدة والطائف،ووصلت الجموع المشاركة لـ5 آلاف مدعو.

وشهد الموكب الذي أقيم الجمعة 19/1/1374هـ ، دخول الموكب وانطلاق هتافات الشعب تحيةً للملك، الذي ظهر حينها بإطلالة رائعة مبتهجًا بلقاء المواطنين، في حين قامت حلمية مكة المكرمة بإطلاق 21 طلقة، وأدت فصائل الجيش وجنود الشرطة تحاياها بين عزف الموسيقى والسلام الملكي وفق أم القرى.

وبعد وصول الملك، بدأت مراسم الاحتفال في تمام العاشرة والنصف بآيات من الذكر الحكيم، وبعدها قام الشعراء بإلقاء قصائدهم، ثم أدى العارضون من أهالي المحلات استعراضاتهم كمظهر من الفرح الشعبي، ومنها استعراض طريف قدمه مواطنون من أهالي بيشة و…

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أحدث التعليقات

فرحة الظالم
من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
faeiz1122
مو عيب الواحد يخطي ويعدل خطأه أمس الخبر مواطن واليوم عدلتوا الخبر وافد وهذا كويس
faeiz1122
هذا مايتوب عن الكذب
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..

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