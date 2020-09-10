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بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه عن بعد أثناء جلسة الغسيل الكلوي

Time منذ 17 دقيقة
Views 1294
بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه عن بعد أثناء جلسة الغسيل الكلوي

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول نموذج مشرف وقدوة يحتذى بها لمعلم يشرح الدروس عن بعد لطلابه أثناء غسيل الكلى .

وأظهر الفيديو المعلم وهو ينصت لأسئلة الطلاب ويجيب عليها دون الإكتراث بآلامه أثناء الجلسة بالمستشفى ، ما أثار إعجاب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين .

الجدير بالذكر أن أزمة كورونا أبرزت العديد من النماذج اللافتة للمعلمين الذين يحرصون على استمرار العملية التعليمية مهما كانت الظروف ، وكان آخرهم معلم جازان الذي كان يجوب المنازل في المناطق الجبلية لتعليم الطلاب ، ووجه وزير التعليم بتكريمه .

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أحدث التعليقات

فرحة الظالم
من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
faeiz1122
مو عيب الواحد يخطي ويعدل خطأه أمس الخبر مواطن واليوم عدلتوا الخبر وافد وهذا كويس
faeiz1122
هذا مايتوب عن الكذب
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..

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