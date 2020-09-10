"الجمارك" تحذر من ثلاث حالات للتهرب وتدعو المستوردين للتصحيح الذاتي

الرياض (صدى):
حذرت الجمارك السعودية اليوم الخميس من إخفاء المستندات أو التلاعب بها بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً .
وأكدت " الجمارك " أن أي تصرف من هذا القبيل أو تجاوز أحكام المنع والتقييد يعد تهريب جمركي .
ودعت الجمارك المستوردين لتصحيح وضاعهم عبر الرابط التالي : هنا
كما أوضحت الجمارك أكثر الحالات التي تعد جريمة تهريب أو ما في حكمها وهي كالتالي :
1- إدخال البضائع إلى البلاد دون آداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً .
2- تجاوز البضائع للدائرة الجمركية دون التصريح عنها نظاماً في الإدخال أو الإخراج .
3- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة لقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .