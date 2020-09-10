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"الجمارك" تحذر من ثلاث حالات للتهرب وتدعو المستوردين للتصحيح الذاتي

Time منذ 47 دقيقة
Views 1458
"الجمارك" تحذر من ثلاث حالات للتهرب وتدعو المستوردين للتصحيح الذاتي

الرياض (صدى):
حذرت الجمارك السعودية اليوم الخميس من إخفاء المستندات أو التلاعب بها بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً .

وأكدت " الجمارك " أن أي تصرف من هذا القبيل أو تجاوز أحكام المنع والتقييد يعد تهريب جمركي .

ودعت الجمارك المستوردين لتصحيح وضاعهم عبر الرابط التالي :  هنا

كما أوضحت الجمارك أكثر الحالات التي تعد جريمة تهريب أو ما في حكمها وهي كالتالي :

1- إدخال البضائع إلى البلاد دون آداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً .

2- تجاوز البضائع للدائرة الجمركية دون التصريح عنها نظاماً في الإدخال أو الإخراج .

3- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة لقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .

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أحدث التعليقات

فرحة الظالم
من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
faeiz1122
مو عيب الواحد يخطي ويعدل خطأه أمس الخبر مواطن واليوم عدلتوا الخبر وافد وهذا كويس
faeiz1122
هذا مايتوب عن الكذب
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..

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