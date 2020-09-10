محكمة كويتية تبرئ النائب وليد الطبطبائي من تهمة مواقعة طليقته بالحيلة

خالد الظفيري (صدى):
قضت محكمة التمييز الكويتية ببراءة النائب وليد الطبطبائي من تهمة مواقعة طليقته بالحيلة.
ويذكر أن محكمة تمييز الأحوال الشخصية قد رفضت في أوائل يوليو دعوى النائب السابق وليد الطبطبائي بإرجاعه طليقته، التي تقدمت بدعوى ضده بالتعويض بمبلغ نصف مليون دينار (ما يعادل 151,000 دولار) عما لحق بها من ضرر في قضية أثارت الجدل.
وسبق أن قضت محكمة التمييز في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بوقف تنفيذ حكم السجن بحق الطبطبائي في القضية، بعد إدانته بمواقعتها لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.