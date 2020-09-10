الأعداد السابقة للصحيفة

محكمة كويتية تبرئ النائب وليد الطبطبائي من تهمة مواقعة طليقته بالحيلة

Time منذ ساعة
Views 1832
Comment 1
محكمة كويتية تبرئ النائب وليد الطبطبائي من تهمة مواقعة طليقته بالحيلة

خالد الظفيري (صدى):
قضت محكمة التمييز الكويتية ببراءة النائب وليد الطبطبائي من تهمة مواقعة طليقته بالحيلة.

ويذكر أن محكمة تمييز الأحوال الشخصية قد رفضت في أوائل يوليو دعوى النائب السابق وليد الطبطبائي بإرجاعه طليقته، التي تقدمت بدعوى ضده بالتعويض بمبلغ نصف مليون دينار (ما يعادل 151,000 دولار) عما لحق بها من ضرر في قضية أثارت الجدل.

وسبق أن قضت محكمة التمييز في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بوقف تنفيذ حكم السجن بحق الطبطبائي في القضية، بعد إدانته بمواقعتها لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فرحة الظالم
من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
faeiz1122
مو عيب الواحد يخطي ويعدل خطأه أمس الخبر مواطن واليوم عدلتوا الخبر وافد وهذا كويس
faeiz1122
هذا مايتوب عن الكذب
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..

أخر الأخبار

شاهد.. روان بن حسين تسير بعكازات
شاهد.. روان بن حسين تسير بعكازات
Time منذ 56 ثانية Views 25
"الغذاء والدواء" تحذر من تشغيلتين لمعقمي اليدين Rozana Antiseptic Spray وRozana Antiseptic Gel
"الغذاء والدواء" تحذر من تشغيلتين لمعقمي اليدين Rozana Antiseptic Spray وRozana Antiseptic Gel
Time منذ 3 دقائق Views 1098
مشكلات يسببها انخفاض مستويات فيتامين (د) عند الرجال
مشكلات يسببها انخفاض مستويات فيتامين (د) عند الرجال
Time منذ 7 دقائق Views 1135
عروس تلقي حتفها خلال حفل زفافها إثر أزمة قلبية
عروس تلقي حتفها خلال حفل زفافها إثر أزمة قلبية
Time منذ 12 دقيقة Views 182
بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه عن بعد أثناء جلسة الغسيل الكلوي
بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه عن بعد أثناء جلسة الغسيل الكلوي
Time منذ 16 دقيقة Views 1279
خليفة الملحم : في بعض الأحيان الهلال لا ينافس الا نفسه
خليفة الملحم : في بعض الأحيان الهلال لا ينافس الا نفسه
Time منذ 22 دقيقة Views 231
تفاصيل الاحتفال الضخم الذي أقُيم للملك سعود في مكة قبل 68 عاما
تفاصيل الاحتفال الضخم الذي أقُيم للملك سعود في مكة قبل 68 عاما
Time منذ 23 دقيقة Views 1314
عبدالله الحنيان : هذه أسباب تكامل العمل الرئيسية في الهلال
عبدالله الحنيان : هذه أسباب تكامل العمل الرئيسية في الهلال
Time منذ 23 دقيقة Views 181
تأجيل انطلاق الدوري الإسباني
تأجيل انطلاق الدوري الإسباني
Time منذ 30 دقيقة Views 1234
شاهد.. شمس الكويتية تثير الجدل بلوك جديد والجمهور يشبهها بمصاصي الدماء
شاهد.. شمس الكويتية تثير الجدل بلوك جديد والجمهور يشبهها بمصاصي الدماء
Time منذ 38 دقيقة Views 1413