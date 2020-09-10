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الوحدة الإماراتي يعلن عدم قدرته على السفر للمشاركة بدوري أبطال آسيا

Time منذ ساعة
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الوحدة الإماراتي يعلن عدم قدرته على السفر للمشاركة بدوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الوحدة الإماراتي عدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا (الغرب)، وذلك بعدما إصابة عدة أفراد من الفريق الإماراتي بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ النادي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلا أن الأخير خاطب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات.

وبرر الاتحاد الآسيوي الرفض بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة، معلنة أنه سوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة.

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أحدث التعليقات

فرحة الظالم
من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
faeiz1122
مو عيب الواحد يخطي ويعدل خطأه أمس الخبر مواطن واليوم عدلتوا الخبر وافد وهذا كويس
faeiz1122
هذا مايتوب عن الكذب
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه والله من واحد واحد جانا مايعرف كوعه من بوعه،وطلع معلم لا يشق له غبار..

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