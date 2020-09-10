بالفيديو.. إندلاع حريق في أحد مستودعات مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
اندع حريق هائل قبل قليل اليوم الخميس في أحد مستودعات مرفأ بيروت بعد نحو شهر من الحريق الضخم الذي هز لبنان .
وأظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب التي إنبعثت من مستودع الإطارات،ليعود من جديد إلى واجهة مرفأ بيروت للواجهة من جديد .
وقال مصدر عسكري لبناني بأن النيران اندلعت في مخزن الإطارات الخاصة بالسيارات والزيوت في مرفأ بيروت اليوم الخميس مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود في العاصمة اللبنانية بعد نحو شهر من انفجار مدمر عصف بالمرفأ.
ويذكر أن انفجار وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، الشهر الماضي راح ضحيته العديد أكثر من 190 شخص ومئات المصابين
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