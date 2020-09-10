مستشفى دله تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى دله اليوم الخميس باب التقديم على وظائف صحية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى ، وذلك للعمل بالمستتشفى بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- فني سحب دم ويُشترط : دبلوم سحب دم ، رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، لا يشترط الخبرة .
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2- أخصائي تعقيم طبي ويُشترط : بكالوريوس التمريض أو ما يعادله ، دبلوم أو دورة تدريبية في التعقيم الطبي ، رخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، لا يشترط الخبرة .
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3- أخصائي الجهاز التنفسي ، ويُشترط : بكالوريوس في " العلاج التنفسي "، ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وخبرة لا تقل عن عام .
التقديم : هنا