خبير تقني: 5 مميزات لشبكة الجيل الخامس

الرياض (صدى):
نوه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، إلى أن شبكة الجيل الخامس، تعد ثورة جديدة لشبكات الإتصال طويلة الامد، وحدد مميزاتها في 5 مميزات.
وأوضح الحمادي، بأن مميزات تلك التقنية تتضمن السرعة العالية جدًا، والقدرات الاستيعابية الكبيرة، وكذلك القدرة الهائلة على نقل المعلومات وتشغيل المدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة.
وأضاف الخبير التقني ، أن الخصوصية والاختراق هي أهم المخاطر التي تواجه العمل بتلك التقنية؛ لأن السرعة العالية قد تتسبب في سرقة كمية كبيرة من بيانات المُستخدمين خلال أجزاء من الثانية، لافتا إلى أن سبقت بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول للتقنية الجديدة، موضحاً أن السباق الدولي في هذا الأمر يحتاج لهدفين، هما المكاسب التجارية واحتكار المعلومات.