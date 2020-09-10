"المولد" يعتذر لجمهور الاتحاد عن أداء الفريق هذا الموسم

طلال الغامدي (صدى):
قدم نجم الاتحاد والمنتخب الوطني فهد المولد اعتذاره لجمهور الإتحاد عن آداء الفريق هذا الموسم .
وقال " المولد " في حسابه عبر " تويتر " : جمهورنا الحبيب .. بداية أعتذر لكم باسمي ونيابة عن زملائي اللاعبين عن هذا الموسم وطموحنا دائماً المنافسة بقوة على جميع الألقاب .
كما اعترف " المولد " بتقصيره قائلاً : أعتذر شخصياً عن غيابي بداية الموسم وعدم قدرتي على مساعدة الفريق ونعدكم بقادم أفضل لنادينا بدعمكم ومساندتكم .
وكان المولد قد أحرز هدف امس في شباك العدالة بجانب هدف محترف الاتحاد بوني لتنتهي المبارة بهدفين نظيفين ليحتل الاتحاد المركز الـ 11 ، فيما توج " الزعيم " باللقب بعد لقائه أمام الشباب لتصبح المرة الـ 16 له للفوز بلقب دوري المحترفين .
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