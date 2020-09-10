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"المولد" يعتذر لجمهور الاتحاد عن أداء الفريق هذا الموسم

Time منذ ساعة
Views 1764
"المولد" يعتذر لجمهور الاتحاد عن أداء الفريق هذا الموسم

طلال الغامدي (صدى):
قدم نجم الاتحاد والمنتخب الوطني فهد المولد اعتذاره لجمهور الإتحاد عن آداء الفريق هذا الموسم .

وقال " المولد " في حسابه عبر " تويتر " : جمهورنا الحبيب .. بداية أعتذر لكم باسمي ونيابة عن زملائي اللاعبين عن هذا الموسم وطموحنا دائماً المنافسة بقوة على جميع الألقاب .

كما اعترف " المولد " بتقصيره قائلاً : أعتذر شخصياً عن غيابي بداية الموسم وعدم قدرتي على مساعدة الفريق ونعدكم بقادم أفضل لنادينا بدعمكم ومساندتكم .

وكان المولد قد أحرز هدف امس في شباك العدالة بجانب هدف محترف الاتحاد بوني لتنتهي المبارة بهدفين نظيفين ليحتل الاتحاد المركز الـ 11 ، فيما توج " الزعيم " باللقب بعد لقائه أمام الشباب لتصبح المرة الـ 16 له للفوز بلقب دوري المحترفين .

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
المكسيك من أخطر دول العالم يوميا آلاف الفتيات البريئات يخطفن ويغتصبن ويقتلن نسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة، رحم الله كل روح بريئة
EBRAHIM🌩
نعم هذا خسيس وجبان وليس برجل الله ينتقم منه
EBRAHIM🌩
يحقارة النساء وخبثهن الرجل يتعب ويشقى وفي الاخير تخونه 💔🤷‍♂️
EBRAHIM🌩
لو انه سافر برا وفلها كان الحين مبسوط
حمد
من جيوبنا حسبي الله عليك ، ياخي استح على وجهك مين يصدقك

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