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بالفيديو.. الشيف عبدالرحمن اليامي يروي تفاصيل تحوله من عامل إلى صاحب أشهر مطعم بنجران

Time منذ ساعة
Views 1553
بالفيديو.. الشيف عبدالرحمن اليامي يروي تفاصيل تحوله من عامل إلى صاحب أشهر مطعم بنجران

نجران (صدى):
كشف مقطع فيديو كيف تحول الشيف عبدالرحمن اليامي ، من عامل بفود ترك، إلى صاحب أشهر مطعم في نجران.

وروى الشيف اليامي، بأن بداياته كانت مجرد عامل، بمطعم فود ترك حيث كان عمله مجرد هواية وطور نفسه في العمل ، حتى اشترى محل فود ترك صغير، ثم اشترى سيارة وطلب عمال للعمل بالمطعم وشئ فشئ تحول المطعم الصغير إلى أشهر مطعم في نجران.

وتابع اليامي، بأن المجتمع ساعده بشكل كبير، وأن طموحه لم ينتهي بعد فهو يتطلع لأكثر من ذلك، مردفا بأنه مستعد بخطة ستتحقق قريبا في نجران، في إدارة دورات تدريبية تعليمية للطبخ في نجران وخارجها.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
المكسيك من أخطر دول العالم يوميا آلاف الفتيات البريئات يخطفن ويغتصبن ويقتلن نسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة، رحم الله كل روح بريئة
EBRAHIM🌩
نعم هذا خسيس وجبان وليس برجل الله ينتقم منه
EBRAHIM🌩
يحقارة النساء وخبثهن الرجل يتعب ويشقى وفي الاخير تخونه 💔🤷‍♂️
EBRAHIM🌩
لو انه سافر برا وفلها كان الحين مبسوط
حمد
من جيوبنا حسبي الله عليك ، ياخي استح على وجهك مين يصدقك

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