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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

Time منذ 21 دقيقة
Views 1286
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية (715) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (نوفمبر2020– يناير2021).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اسمك ناصح و ما انت بناصح و شكرا لردك
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
أبو عبدالله الحربي
عصابة إرهابية مسلحة ذراع دولة الملالي الإرهابية لن تنعم الأرض وشعوب العالم إلى بجتثاث ملالي داعش لافرق بين معمم داعش الهالك ومعمم قم وهلاك وأحد ابتليت الدول العربية بدولة إرهاب إسلام وعقيدة وإرهاب بشر.. خميني أب هلك وخميني ابن سيهلك انشاءالله بقدرته سبحانه وبقوة محبي عمار الأرض 🙏
طارق
أعوذ بالله من السلب بعد العطاء
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية كل يجري وراء مصلحته ويتاجر بدماء ابن بلده .. .. اخزاهم الله .. آمين ..

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