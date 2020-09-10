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بالفيديو.. توقعات ميشال حايك تصدق من جديد بشأن وزيرين لبنانيين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. توقعات ميشال حايك تصدق من جديد بشأن وزيرين لبنانيين

بيروت (صدى):
في مفاجأة جديدة صدقت توقعات المتنبئ اللبناني، ميشال حايك، وذلك بعد ان ذكر بالأسماء في وقت سابق إسمي الوزيرين على حسن خليل، ويوسف فنانيوس، حيث تم إدراجهما أمس على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية.

وكانت تنبئات حايك فيما يتعلق بحسن خليل: "امام وزير المال علي حسن خليل مواجهة شرسة ولقب جديد"، امّا بالنسبة الى الوزير فنيانوس فقال حايك: "أبعد من وزراة الاشغال سنقرأ اسم فنيانوس".

وأثار المتنبئ اللبناني ميشال حايك الجدل حيث وصلت توقعاته إلى حد تجاوز الصدفة فصدقت تنبئاته في أغلب الاحيان وكان من بينها انفجار مرفأ بيروت الذي توقع حدوثه قبل عدة أشهر من الإنفجار.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
نعم هذا خسيس وجبان وليس برجل الله ينتقم منه
EBRAHIM🌩
يحقارة النساء وخبثهن الرجل يتعب ويشقى وفي الاخير تخونه 💔🤷‍♂️
EBRAHIM🌩
لو انه سافر برا وفلها كان الحين مبسوط
حمد
من جيوبنا حسبي الله عليك ، ياخي استح على وجهك مين يصدقك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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