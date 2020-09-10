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بالفيديو.. خبير مائي يكشف سبب كارثة فيضانات السودن وعلاقتها المباشرة بسد النهضة الإثيوبي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خبير مائي يكشف سبب كارثة فيضانات السودن وعلاقتها المباشرة بسد النهضة الإثيوبي

القاهرة (صدى):
كشف خبير المياه والسدود المصري الدكتور أحمد الشناوي مفاجأة خطيرة حول فيضانات السودان الكارثية الأخيرة .

وأكد " الشناوي " في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية أن فيضانات السودان حدثت بسبب إنهيار جزء في سد النهضة بأثيوبيا ما أدى إلى حدوث موجات كبيرة على خلاف طبيعة الأنهار فأدت إلى تدمير أحد سدود السودان .

وأكد " الشناوي " أن أبحاث شركة إيطالية متخصصة كشفت عن وجود كهف عمقه 15 متر أسفل سد النهضة حدث به إنهيار مما تسبب في فيضان السودان ، بجانب أن هذا العام شهد هطول كثيف للأمطار مما زاد من حجم الكارثة .

وأضاف أن هذا الفيضان كان من الممكن أن يؤثر على مصر إلا أن السد العالي قادر على استيعاب كميات كبيرة من المياه .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اسمك ناصح و ما انت بناصح و شكرا لردك
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
أبو عبدالله الحربي
عصابة إرهابية مسلحة ذراع دولة الملالي الإرهابية لن تنعم الأرض وشعوب العالم إلى بجتثاث ملالي داعش لافرق بين معمم داعش الهالك ومعمم قم وهلاك وأحد ابتليت الدول العربية بدولة إرهاب إسلام وعقيدة وإرهاب بشر.. خميني أب هلك وخميني ابن سيهلك انشاءالله بقدرته سبحانه وبقوة محبي عمار الأرض 🙏
طارق
أعوذ بالله من السلب بعد العطاء
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية كل يجري وراء مصلحته ويتاجر بدماء ابن بلده .. .. اخزاهم الله .. آمين ..

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