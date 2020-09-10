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صورة مذهلة للمدينة المنورة
منذ 23 دقيقة
326
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أحدث التعليقات
صالح
ثم تبدل حاله من يسر الحال إلى الضيق. كل السعوديين تبدل حالهم من يسر إلى ضيق عقب إجراءات التقشف الأخيرة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى (15%) والغاء حساب الواطن وبدل الغلاء
الملل5
ياقرقاش اعلم انك لست اذكي من اليهود هم اهل غدر ومكيدة
جار القمر
نادي ديونه 300 مليون اعضاء الشرف لو اجتمعوا ما وصلوا مليون دعم والشواهد كثيرة ويتم الصرف بهذة الطريقة في الوقت اللي هيئة الفساد تقوم بعمل متميز ما تدخل العقل
الملل5
رد ذكي يعني مافيه احلمي الا ان يشاء الله
فيصل
هذا ما يسنحي نهائي ما يمل من الكذب من بعد موضوعه عن ام العويس وانها كلمته وهي متوفيه من سنين عرفنا انه الرجال كذاب بس عيب على لحية الواحد يحترم نفسه أن ما يكون اضحوكة للناس
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