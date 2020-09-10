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تدشين إدارة عامة لشؤون الوفيات بوزارة الصحة قريباَ

Time منذ ساعة
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تدشين إدارة عامة لشؤون الوفيات بوزارة الصحة قريباَ

الرياض (صدى):
قررت وزارة الصحة إنشاء إدارة عامة تحت مسمى " الإدارة العامة لشؤون الوفيات " تختص بـ 20 مهمة وترتبط بوكالة الخدمات الطبية المساعدة .

وكشفت مصادر عن طبيعة المهام المنوطة بالإدارة الجديدة ومنها إعداد خطط وبرامج أنشطة أقسام شؤون الوفيات ، وحصر إحتياجاتها وتوفيرها ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني ، ومراكز الشرطة ، والشحن الجوي ، والقيام بالأرشفة الإلكترونية .

كما ستكون من مهام الإدارة استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بالإدارة ، وإجراء بحوث للتطوير ، وتنظيم المؤتمرات اللازمة وغيرها من المهام ذات الصلة .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اسمك ناصح و ما انت بناصح و شكرا لردك
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
أبو عبدالله الحربي
عصابة إرهابية مسلحة ذراع دولة الملالي الإرهابية لن تنعم الأرض وشعوب العالم إلى بجتثاث ملالي داعش لافرق بين معمم داعش الهالك ومعمم قم وهلاك وأحد ابتليت الدول العربية بدولة إرهاب إسلام وعقيدة وإرهاب بشر.. خميني أب هلك وخميني ابن سيهلك انشاءالله بقدرته سبحانه وبقوة محبي عمار الأرض 🙏
طارق
أعوذ بالله من السلب بعد العطاء
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية كل يجري وراء مصلحته ويتاجر بدماء ابن بلده .. .. اخزاهم الله .. آمين ..

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