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حمدالله هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي

Time منذ 43 دقيقة
Views 1626
حمدالله هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي

طلال الغامدي (صدى):
حسم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، صراع هدافي دوري المحترفين، بعد نهاية مباريات الجولة الـ30 أمس الأربعاء.

وأنهى حمدالله الموسم برصيد 29 هدفا، بينما حل الفرنسي بافيتيمبي غوميز ثانيا بـ27 هدفا.

وعلق حمدالله، على تتويجه للعام الثاني على التوالي، قائلا: الحمدلله والشكر لله فزت بهداف الدوري الأقوى عربيا وآسيويا للمرة الثانية على التوالي وهذا كله بفضل الله أولا وبفضل عائلتي وفريقي ككل ولا أنسى الجمهور العالمي الاستثنائي ".

وأضاف: " أريد أن أقول ما هذا إلا بداية العطاء وبداية الاجتهاد والمثابرة وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، وفي الأخير أهدي هذا اللقب الشخصي إلى دولتي الحبيبة وخاصة مدينة الرائعة آسفي ".

ويعتبر حمدالله أول لاعب في النصر يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين.

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أحدث التعليقات

صالح
ثم تبدل حاله من يسر الحال إلى الضيق. كل السعوديين تبدل حالهم من يسر إلى ضيق عقب إجراءات التقشف الأخيرة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى (15%) والغاء حساب الواطن وبدل الغلاء
الملل5
ياقرقاش اعلم انك لست اذكي من اليهود هم اهل غدر ومكيدة
جار القمر
نادي ديونه 300 مليون اعضاء الشرف لو اجتمعوا ما وصلوا مليون دعم والشواهد كثيرة ويتم الصرف بهذة الطريقة في الوقت اللي هيئة الفساد تقوم بعمل متميز ما تدخل العقل
الملل5
رد ذكي يعني مافيه احلمي الا ان يشاء الله
فيصل
هذا ما يسنحي نهائي ما يمل من الكذب من بعد موضوعه عن ام العويس وانها كلمته وهي متوفيه من سنين عرفنا انه الرجال كذاب بس عيب على لحية الواحد يحترم نفسه أن ما يكون اضحوكة للناس

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