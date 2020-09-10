حمدالله هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي

طلال الغامدي (صدى):
حسم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، صراع هدافي دوري المحترفين، بعد نهاية مباريات الجولة الـ30 أمس الأربعاء.
وأنهى حمدالله الموسم برصيد 29 هدفا، بينما حل الفرنسي بافيتيمبي غوميز ثانيا بـ27 هدفا.
وعلق حمدالله، على تتويجه للعام الثاني على التوالي، قائلا: الحمدلله والشكر لله فزت بهداف الدوري الأقوى عربيا وآسيويا للمرة الثانية على التوالي وهذا كله بفضل الله أولا وبفضل عائلتي وفريقي ككل ولا أنسى الجمهور العالمي الاستثنائي ".
وأضاف: " أريد أن أقول ما هذا إلا بداية العطاء وبداية الاجتهاد والمثابرة وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، وفي الأخير أهدي هذا اللقب الشخصي إلى دولتي الحبيبة وخاصة مدينة الرائعة آسفي ".
ويعتبر حمدالله أول لاعب في النصر يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين.