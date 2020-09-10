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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 4 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاك الله خير على هذا الشرح الوافي
ابو عمار
خلاص لا احد يوطوط في مواقعها
الملل5
مثلك انت وبرنامجك كلها مملة
ابو ناصر
الله يرد كيدهم في نحورهم
ابو ناصر
اوكي اصولة

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