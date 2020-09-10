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نجل معارض سوري يدفع 95 ألف دولار لكتابة جنس مولوده على برج خليفة

Time منذ ساعة
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نجل معارض سوري يدفع 95 ألف دولار لكتابة جنس مولوده على برج خليفة

أبوظبي (صدى):
أقام نجل المعارض السوري " هشام مروة " حفل ضخم لتحديد جنس مولوده على برج خليفة في دبي، أكدت مصادر أن تكلفة الدقيقة فيه 95 ألف دولار أمريكي.

وأثار الحفل الغريب من نوعه جدلا واسعًا على مستوى العالم، حيث أصبح اليوتيوبر السوري " أنس مروة " وزوجته " أصالة المالح " حديث الساعة.

وهاجم ناشطون سوريون عضو الائتلاف السوري، هشام مروة، ونجله بسبب الفساد المالي، واصفين إياهم بالمنافقين الذين يحتفلون على جراح السوريين.

ولفت السوريون إلى أنه بينما تعيش مخيمات الشمال السوري في حالة من الفقر والجوع، ينظم نجل عضو معارض سوري يتحدث بلسان الشعب حفلًا بهذه التكلفة الخيالية.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
فيه ناس تفكيرهم عقيم ولا يهمه المجتمع والمحافظه عليه ينادي بما لايقبله على اهله لو قلت له توافق على عمل احد من اهلك في مكان لايليق بكرامتها سيرفض ولايرضاه لنفسه ويرضاه لغيره
عزيز
ههه يالكذوب
السيف
طيب فين العساف وزير المالية والله كان في المالية 👍👍👍
فاعل خير
الحمد الله اليتيمات امهم موجوده ويسكنون معها وتربيهم احسن تربيه وهي الوليه عليهم ولكن عمهم الله يجزاه خير اراد اي يكون لبنات اخيه دخل ثابت يغنيهم حيث انن والدعم المتوفى ليس له تقاعد ولا دخل ثابت لبناته بعد وفاته وهو لم يطلب سو دعم المشاهير والقادرين للمحلا حتى ينجح مشروعه
EBRAHIM🌩
مقطع الفيديو غير متوفر ولكن سوف اجده، سحقاً للعاق الخسيس

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