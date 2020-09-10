نجل معارض سوري يدفع 95 ألف دولار لكتابة جنس مولوده على برج خليفة

أبوظبي (صدى):
أقام نجل المعارض السوري " هشام مروة " حفل ضخم لتحديد جنس مولوده على برج خليفة في دبي، أكدت مصادر أن تكلفة الدقيقة فيه 95 ألف دولار أمريكي.
وأثار الحفل الغريب من نوعه جدلا واسعًا على مستوى العالم، حيث أصبح اليوتيوبر السوري " أنس مروة " وزوجته " أصالة المالح " حديث الساعة.
وهاجم ناشطون سوريون عضو الائتلاف السوري، هشام مروة، ونجله بسبب الفساد المالي، واصفين إياهم بالمنافقين الذين يحتفلون على جراح السوريين.
ولفت السوريون إلى أنه بينما تعيش مخيمات الشمال السوري في حالة من الفقر والجوع، ينظم نجل عضو معارض سوري يتحدث بلسان الشعب حفلًا بهذه التكلفة الخيالية.