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المحامي فهد بارباع يصدم المريسل أمام الجميع بخصوص المولد والقرني

Time منذ 6 ساعات
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المحامي فهد بارباع يصدم المريسل أمام الجميع بخصوص المولد والقرني

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل، على تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي الأخيرة، بشأن بيع لاعبيه.

وقال المريسل: " أستاذ أنمار شاهدت تصريحك عبر القناة الرياضية السعودية الذي تؤكد فيه الاتحاد لاعبيه ليس للانتقال أو الإعارة وأنك لن تعلق على بيان النصر، وأن إدارتكم ستتجه للرفع قانونياً ".

وتابع: " كيف تفسر لي مفاوضتك مع النصر حول اعارة فهد المولد و فواز القرني و قيامك بمشاورة المحامي فهد بارباع حول نظامية عودة اللاعبان للإتحاد بعد فراغ النصر من البطولة الاسيوية " .

ومن جانبه رد المحامي بارباع برد مقتضب وصادم للمريسل بقوله: " غير صحيح ولم يتصل فيني الاستاذ أنمار الحائلي أبداً بطلب الرأي القانوني حيال هذا الموضوع " .

وكان النصر أثار جدلا بتفاوضه مع كل من فهد المولد وفواز القرني خلال مبارتهما الأخيرة في دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

الملل5
ياقرقاش اعلم انك لست اذكي من اليهود هم اهل غدر ومكيدة
جار القمر
نادي ديونه 300 مليون اعضاء الشرف لو اجتمعوا ما وصلوا مليون دعم والشواهد كثيرة ويتم الصرف بهذة الطريقة في الوقت اللي هيئة الفساد تقوم بعمل متميز ما تدخل العقل
الملل5
رد ذكي يعني مافيه احلمي الا ان يشاء الله
فيصل
هذا ما يسنحي نهائي ما يمل من الكذب من بعد موضوعه عن ام العويس وانها كلمته وهي متوفيه من سنين عرفنا انه الرجال كذاب بس عيب على لحية الواحد يحترم نفسه أن ما يكون اضحوكة للناس
نجاة محمد
مشكورة اصولة

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