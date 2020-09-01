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" الخطوط السعودية " توضح شروط السماح بنقل العائدين إلى المملكة

Time منذ 30 دقيقة
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" الخطوط السعودية " توضح شروط السماح بنقل العائدين إلى المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية عن شروطها للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة.

واشترطت الخطوط السعودية إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقًا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

كما اشترطت أن يخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام، داعية الجميع إلى تثبيت تطبيقي "تطمن" و"توكلنا" والتسجيل فيهما.

وتضمنت الشروط تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورًا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

واشترطت أيضًا الدخول على تطبيق " تطمن" والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مطالبة باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل.

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أحدث التعليقات

abdul
ان تنسب سبب العواصف للابل غير صحيح وغير علمي ، والمقارنة بإبل استراليا ايضا غير منطقي. يكفي القول ان في استراليا يوجد 3,000,000 ابل سائب بلا صاحب ولا راعي مشتتة علي ٣٧% من مساحة قارة استراليا. اما الابل في الجزيرة العربية قاطبة لا يتعدي تعدادها عن 1.6 مليونا ، نصفها في السعودية وكلها تقريبا مملوكة لاصحابها الذين يقومون باطعامها واسقائها، بل ومعالجتها في المراكز البيطرية . الحديث اطول من ذالك. ارجوا من الدكتور ان يعيد نظرته في ابل المملكة وفي اسباب العواصف، وهذا اقتباس قصير من تقرير مطول عن وكالة ناسا للفضائيات، ارجوا من الدكتور قرائة التقرير كاملا عن سبب العواصف في المملكة ." ... وغالباً ما تتغذى العواصف الرملية الضخمة في هذه المنطقة على الرياح الشمالية الغربية القوية المعروفة باسم الشمال. "
ابو محمد 😎 ✍️
ببغاء مايفهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقاريد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. ... مقروده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. يتسلن مثلهن مثل البشر ..

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