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مجلس الوزراء يوافق على أن يكون عقد تأجير المركبات إلكترونيًا

Time منذ ساعة
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مجلس الوزراء يوافق على أن يكون عقد تأجير المركبات إلكترونيًا

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها ـ الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات ـ في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

ومن جانبه رفع وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور القرار.

وأكد الجاسر أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر، كما يسهم في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجاباً على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى.

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أحدث التعليقات

abdul
ان تنسب سبب العواصف للابل غير صحيح وغير علمي ، والمقارنة بإبل استراليا ايضا غير منطقي. يكفي القول ان في استراليا يوجد 3,000,000 ابل سائب بلا صاحب ولا راعي مشتتة علي ٣٧% من مساحة قارة استراليا. اما الابل في الجزيرة العربية قاطبة لا يتعدي تعدادها عن 1.6 مليونا ، نصفها في السعودية وكلها تقريبا مملوكة لاصحابها الذين يقومون باطعامها واسقائها، بل ومعالجتها في المراكز البيطرية . الحديث اطول من ذالك. ارجوا من الدكتور ان يعيد نظرته في ابل المملكة وفي اسباب العواصف، وهذا اقتباس قصير من تقرير مطول عن وكالة ناسا للفضائيات، ارجوا من الدكتور قرائة التقرير كاملا عن سبب العواصف في المملكة ." ... وغالباً ما تتغذى العواصف الرملية الضخمة في هذه المنطقة على الرياح الشمالية الغربية القوية المعروفة باسم الشمال. "
ابو محمد 😎 ✍️
ببغاء مايفهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقاريد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. ... مقروده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. يتسلن مثلهن مثل البشر ..

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