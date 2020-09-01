رازفان: «احترم البدلاء والأساسيين وكنت أخشى من خيبة أمل الجمهور»

نواف السالم (صدى):
أكد مدرب الهلال رازفان على أن فريقه كان جاهزًا لحصد لقب الدوري سواء قبل التوقف بسبب كورونا او بعد العودة.
وقال "رازفان" في لقاء تلفزيوني: "بعد العودة من كأس العالم للاندية كنا نلعب مباراة كل 3 ايام بسبب تأجيل المباريات، واستطعنا تجاوز ضغط المباريات".
وتابع : "فلسفتي ترتكز على احترام جميع اللاعبين سواءا اساسيين او بدلاء .. ولابد ان يشاركوا مع الفريق في مبارياته".
واستكمل: "لابد ان يشارك جميع اللاعبين في مباريات الفريق، وايضا اذا اردت فريق جيد لابد ان تركز على 22 لاعباً حتى يكون الجميع على جاهزية عالية
ولفت إلى أن التوقف بسبب كورونا لم يساعدهم لدرجة كبيرة، مضيفًا: "ولو استمرينا كنا سنفوز بلقب الدوري والسبب في العزيمة الموجودة لدى لاعبي الفريق".
وأضاف: "بعد العودة من كأس العالم للاندية كنا نلعب مباراة كل 3 ايام بسبب تأجيل المباريات، واستطعنا تجاوز ضغط المباريات".
وعن الجمهور قال: "لو لم نحقق لقب الدوري السعودي لتسببنا بخيبة امل للجمهور الهلالي رغم تحقيق لقب اسيا لذلك نفكر في كل البطولات"
واسطرد: "أتيت الى الهلال وانا احمل بجعبتي ثقة كبيرة بسبب وجود اللاعبين المميزين بالاضافة الى فلسفتي في طريقة اللعب".