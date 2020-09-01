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العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة
منذ 55 دقيقة
1597
1
مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالصور عثورها على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة.
وأوضحت أمانة مكة أنها قامت بتسليمها إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص.
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