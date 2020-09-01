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العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة

Time منذ 55 دقيقة
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العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالصور عثورها على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

وأوضحت أمانة مكة أنها قامت بتسليمها إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص.

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