الأعداد السابقة للصحيفة

"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تٌصنع الذهب بمنزل في جدة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1532
"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تٌصنع الذهب بمنزل في جدة

جدة (صدى):
تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط تسعة عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية تدير معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في محافظة جدة بعد عمليات رصد وتحري للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وتبين بالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية مزاولة العمالة لأنشطة تصنيع المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لمخالفة عدم وجود "دمغة" علامة تجارية

وضبطت الوزارة (5) كيلو جرام من مشغولات الذهب تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تستخدم في سبك العملات المعدنية والجنية السعودي.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف وأحالت العمالة المتورطين إلى النيابة العامة والتي بدورها تقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

على صعيد متصل أغلقت الفرق الرقابية للوزارة 3 محال مخالفة بمحافظة جدة تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، حيث تمت إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فهد.. وبس
لذلك الديات عند العرب سابقا، من الأبل، تذبح، وتوزع على الفقراء ، فلو طبق لقلت الابل.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا زين كلامك يا الزعاق

أخر الأخبار

حمد الدبيخي : الحارات انجبت ماجد ومحيسن والنعيمة والثنيان
حمد الدبيخي : الحارات انجبت ماجد ومحيسن والنعيمة والثنيان
Time منذ دقيقة Views 94
حديث طارق النوفل عن اوضاع نادي الاتحاد
حديث طارق النوفل عن اوضاع نادي الاتحاد
Time منذ 3 دقائق Views 94
3 طرق لتسجيل وتفعيل الحساب عبر منصة «أبشر»
3 طرق لتسجيل وتفعيل الحساب عبر منصة «أبشر»
Time منذ 18 دقيقة Views 1327
عبدالعزيز الهشبول : أرى الهلال هو الفريق الآسيوي الوحيد العالمي
عبدالعزيز الهشبول : أرى الهلال هو الفريق الآسيوي الوحيد العالمي
Time منذ 26 دقيقة Views 184
الدبيخي : جميع الأندية دعمت وليس النصر فقط حتى الهلال دعم في آسيا
الدبيخي : جميع الأندية دعمت وليس النصر فقط حتى الهلال دعم في آسيا
Time منذ 27 دقيقة Views 223
روزانا اليامي تسب أحد مشاهير السوشيال: « شكلها مقرف وما تشبه جزمتي» (فيديو)
روزانا اليامي تسب أحد مشاهير السوشيال: « شكلها مقرف وما تشبه جزمتي» (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 351
طبيب ترامب يعلق على إصابة الرئيس بجلطة
طبيب ترامب يعلق على إصابة الرئيس بجلطة
Time منذ 39 دقيقة Views 1903
"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تٌصنع الذهب بمنزل في جدة
"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تٌصنع الذهب بمنزل في جدة
Time منذ 50 دقيقة Views 1532
سمو ولي العهد يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
سمو ولي العهد يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
Time منذ 57 دقيقة Views 1315
الام توهقت مع ابنتها بالجوال
الام توهقت مع ابنتها بالجوال
Time منذ 57 دقيقة Views 439