بالصور.. الأهلي يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة "أبها"

نواف السالم (صدى):
عقد الأستاذ طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا باللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم.
وطالب الأستاذ طارق كيال اللاعبين بمضاعفة الجهد خلال المرحلة الهامة المقبلة التتي تستدعي تسخير كافة الجهود من قبل جميع أفراد منظومة العمل في الفريق.
وأكد حرص الجميع على تسخير كافة الإمكانيات لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل.
وعاود الفريق تدريباته بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من مواجهة الشباب استعدادًا لمواجهة " أبها ".