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خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام

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خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام

نايف السالم (صدى):
صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

ورفع "السديس"، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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أحدث التعليقات

abdul
بس ان شاء الله تكون اكملت قرائة الفاتحة وصلّت علي النبي قبل مسح وجهها والزغرطة.
abdul
" وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) " AL-HAJJ.
فهد
تفجيرات مساجد الشيعة هي من تدبير الجبري مستشار وزير الداخلية السابق حتى يوهم القادة ان الارهاب يحتاج الى ميزانية صخمة للقضاء عليه.
عبدالله
يا سلام. و حافظه الكلمات...
خميس ربيع
%90 من الأنشطة التجارية تستر وخاصة البقالات والبوفيهات ومحلات الخضاريعطى المتستر الفتات شهريا ويفوز العامل بالكعكةولاحسيب ولارقيب وخاصة على التحويلات

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