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إعلامي يوناني يمتدح مدرب الهلال : حقق 20 انتصارا

Time منذ 43 دقيقة
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إعلامي يوناني يمتدح مدرب الهلال : حقق 20 انتصارا

طلال الغامدي (صدى):
أعرب الإعلامي اليوناني، فاسيليس سامبراكوس، عن إعجابه بمدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، وجودة العمل الذي يقدمه.

وقال فاسيليس “بالنسبة لنا جميعًا، من بعيد، يبدو لنا أنه شيء بسيط وبديهي أن يفوز مدرب الهلال ببطولة الدوري السعودي. من الممكن أن ينظر النادي على أنه التزام على المدرب الذي يوظفونه. لكن ما نجح رازفان في تحقيقه خلال الـ 14 شهرًا التي قضاها هناك قد تجاوز بالفعل حدود ما هو واضح، حيث فاز الهلال معه بدوري أبطال آسيا بعد غياب 19 عامًا. الأمر ليس فقط انتزاع الألقاب، ولكن أيضًا الأسلوب”.

وأضاف “حقق الهلال البطولة بـ 20 انتصاراً و 6 تعادلات وهزيمتين في 28 مباراة. بلغ متوسط أهدافه 2.5 هدفًا في المباراة الواحدة، واستقبل أقل من هدف واحد في المباراة، وحقق 12 فوزًا على أرضه في 14 مباراة، وتمكن من تأمين اللقب قبل نهاية البطولة”.

وتابع “حقق لوشيسكو مع الهلال معدل 2.27 نقطة في المباراة الواحدة، وهي قريبة من الكفاءة التي كان يتمتع بها في باوك (2.30 نقطة في المباراة الواحدة). بعبارة أخرى يكرر كفاءته في الدوري، إنها أفضل فترة في مسيرته التدريبية.

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أحدث التعليقات

abdul
بس ان شاء الله تكون اكملت قرائة الفاتحة وصلّت علي النبي قبل مسح وجهها والزغرطة.
abdul
" وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) " AL-HAJJ.
فهد
تفجيرات مساجد الشيعة هي من تدبير الجبري مستشار وزير الداخلية السابق حتى يوهم القادة ان الارهاب يحتاج الى ميزانية صخمة للقضاء عليه.
عبدالله
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خميس ربيع
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