طبيب ترامب يعلق على إصابة الرئيس بجلطة

وكالات (صدى):
علق طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على أنباء تعرض الرئيس إلى الإصابة بجلطة.
وقال الطبيب إ الرئيس لم يصب بجلطة أو يعاني من مشاكل صحية خطيرة أخرى، وأنه لا يزال بصحة جيدة.
وأضاف الطبيب شون كونلي في بيان:"يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترامب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية، ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام".
وتابع كونلي:"الرئيس لا يزال بصحة جيدة، وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره، ومثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقًا لأداء مهام الرئاسة".