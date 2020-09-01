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تطورات جديدة في قضية رافعة الحرم

Time منذ 42 دقيقة
Views 1993
تطورات جديدة في قضية رافعة الحرم

الرياض (صدى):
شهدت المملكة اليوم الثلاثاء، عقد أولى الجلسات الجديدة في قضية رافعة الحرم، وذلك بحضور المتهمين عبر الاتصال المرئي

وقررت الدائرة بعد نحو 10 دقائق تعليق الجلسة وتأجيلها إلى الأسبوع القادم لعدم اكتمال نصاب الدائرة القضائية، وفقا لما أكدته مصادر «عكاظ» .

ومن المقرر أن تناقش الجلسة القادمة حكم البراءة الصادر للمرة الثانية في يوم الخميس 13 محرم 1441.

ونص الحكم على عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على مجموعة بن لادن في دعوى التسبب في سقوط الرافعة بسبب الإهمال والتقصير.

كما نص على صرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، وعدم إدانة 12 متهماً بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM
لعنة الله عليهم مجرمين هؤلاء إرهابيين يحاولون قتل إنسان بريء بس الحمدلله الكاميرا صورت لوحة الهايلوكس واشكالهم انشاءالله يقبضون عليهم وخاصة إذا صاحب السيارة البيضاء بلغ عنهم إذا هو يعرفهم
دآنـــــــہہ
ههههههه يوه نسيت اني كنت كابتن 😂😂😂🙆‍♀️
EBRAHIM
اوفف ايهبب يوجهها هاذي تستاهل ورقة طلاق طواااااالي في جبهتها
نجاة محمد
لا اخد فلوسة قبل ما يسافر لدبي الباقي لفريق اكل حق لاعيبية هههههه
بلبل البحر
أعوذ بالله انتكاس في الفطرة

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