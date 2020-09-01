صور كارثية تٌشير لاحتمالية غرق وانفجار ناقلة «صافر» وسط تعنت حوثي

فهمي محمد (صدى):
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن صور كارثية تكشف حالة ناقلة النفط صافر؛ حيث لفت إلى وجود تسرب مياه إلى الناقلة.
ونشر الإرياني صورًا عبر حسابه على "تويتر" من الناقلة معلقًا: "١-صور جديدة تظهر تسرب المياه الى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها او انفجارها في اي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر".
وأضاف الإرياني: "-نحمل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر وتسرب اكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي اطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق اممي الصعود الى الناقلة".
واستكمل: "-المجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة #صافر وعدم السماح بتحويل الملف الى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة".
وكانت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم.