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رفع قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية للجهات المختصة

Time منذ 8 دقائق
Views 1274
رفع قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية للجهات المختصة

جدة (صدى):
أعلنت أمانة محافظة جدة، عن رفع قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية من دون مستمسكات شرعية أو صكوك إلى الجهات المعنية من بداية 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد البقمي إن الأمانة تعمل على مكافحة التعديات والحد من انتشار العشوائيات في نطاق 19 بلدية فرعية على الأراضي الحكومية، وفقًا "للوطن"

وأشار إلى أن إجمالي الأراضي التي تمت استعادتها خلال العالم الحالي بلغ نحو 600 ألف متر مربع، موضحة أن لائحة الغرامات البلدية تُلزم المعتدي بإزالة جميع التعديات التي قام بها على الأراضي الحكومية، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال مع الرفع بأسماء المعتدين للجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راحت عليك يااللي كنت سيادة الرئيس ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الزعيم *
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الزغيم الملكي الاصلي عراب الرياضه السعوديه وسفيرها💚صاحب الأكثر من الف بطوله بمختلف الالعاب حلال زلال ولا عزاء للحاقدين اللي انعشهم تحقيقه لثلاثيه التاريخيه وصفقه الحراق🔥وشنو عليه الحرب وشردو رموزه وداعميه ونجومه ولا زال لفسادهم وغلهم بقيه لكن يجي لهم يوم كل ساقي يسقى بماسقى👍👌
خبير زمانه
اخي كوكو رسوم تجديد السياره الخاصه 100 ريال سنوي ومده تجديد الاستماره لمده 3 سنوات يعني 100في 3 سنوات يطلع 300 ريال
بوفهاد
السيارة اصبحت مكلفة وتدر اموال باهضة لوزارة الداخلية، الحين عرفت ليش شعوب الدول الفقيرة يستخدمون السيكل بدل السيارة وشكلنا بنلحقهم.

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