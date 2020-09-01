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مؤسسة النقد تُمدد فترة برنامج تأجيل الدفعات لـ 3 أشهر إضافية

Time منذ 46 دقيقة
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مؤسسة النقد تُمدد فترة برنامج تأجيل الدفعات لـ 3 أشهر إضافية

الرياض (صدى):
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م، رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

ويذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020م وحتى تاريخه بلغ نحو 71,764 عقدًا، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50,6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال؛ لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج.

وبلغ عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج 1,123 عقدًا بقيمة دفعات بلغت 5,2 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26,023 عقدًا وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32,8 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت الصغيرة 18,618 عقدًا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9,4 مليارات ريال، كما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26,000 عقد وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 3,1 مليار ريال.

وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجاباً أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راحت عليك يااللي كنت سيادة الرئيس ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الزعيم *
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الزغيم الملكي الاصلي عراب الرياضه السعوديه وسفيرها💚صاحب الأكثر من الف بطوله بمختلف الالعاب حلال زلال ولا عزاء للحاقدين اللي انعشهم تحقيقه لثلاثيه التاريخيه وصفقه الحراق🔥وشنو عليه الحرب وشردو رموزه وداعميه ونجومه ولا زال لفسادهم وغلهم بقيه لكن يجي لهم يوم كل ساقي يسقى بماسقى👍👌
خبير زمانه
اخي كوكو رسوم تجديد السياره الخاصه 100 ريال سنوي ومده تجديد الاستماره لمده 3 سنوات يعني 100في 3 سنوات يطلع 300 ريال
بوفهاد
السيارة اصبحت مكلفة وتدر اموال باهضة لوزارة الداخلية، الحين عرفت ليش شعوب الدول الفقيرة يستخدمون السيكل بدل السيارة وشكلنا بنلحقهم.

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