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متحدث التجارة: سيتم الإعلان عن ضوابط للمتسترين الذين يريدون تصحيح أوضاعهم قريبًا (فيديو)

Time منذ 51 دقيقة
Views 1497
متحدث التجارة: سيتم الإعلان عن ضوابط للمتسترين الذين يريدون تصحيح أوضاعهم قريبًا (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر هو البرنامج الوحيد الذي يشكل نقلة نوعية في مواجهة التستر وتجتمع فيه أكثر من 10 جهات حكومية في مواجهة التستر التجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "تم"، أن جميع الجهات تجتمع في غرفة عمليات واحدة لمكافحة التستر التجاري وتخضع للجنة وزارية ترصد كل الأسباب المتعلقة بالتستر وتقترح الحلول لمعالجته.

وأشار إلى أن هناك مؤشرين للقيام، الأول يقيس أداء كل جهة والمؤشر الثاني للاشتباه بحالات التستر، مؤكدًا أن هناك لجنة تضع ضوابط لكل من أراد مراجعة نفسه أو الإبلاغ عن تستر تجاري وسيتم اعتمادها من المقام السامي لاحقًا.

ولفت إلى أن الطرف الآخر في أي جريمة تستر تجاري هو المواطن أو المواطنة؛ لذلك فهم الركن الأساسي في عملية التوعية، مضيفًا أن معظم القضايا التي أُحيلت للنيابة العامة أحد أطرافها يكون امرأة.

وأكد أن الوزارة سهلت موضوع الإبلاغ عن حالات التستر التجاري وأصبحت تستقبلها إلكترونيًا عبر طريق تطبيق "بلاغ تجاري" أو حتى عن طريق الهاتف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راحت عليك يااللي كنت سيادة الرئيس ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الزعيم *
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الزغيم الملكي الاصلي عراب الرياضه السعوديه وسفيرها💚صاحب الأكثر من الف بطوله بمختلف الالعاب حلال زلال ولا عزاء للحاقدين اللي انعشهم تحقيقه لثلاثيه التاريخيه وصفقه الحراق🔥وشنو عليه الحرب وشردو رموزه وداعميه ونجومه ولا زال لفسادهم وغلهم بقيه لكن يجي لهم يوم كل ساقي يسقى بماسقى👍👌
خبير زمانه
اخي كوكو رسوم تجديد السياره الخاصه 100 ريال سنوي ومده تجديد الاستماره لمده 3 سنوات يعني 100في 3 سنوات يطلع 300 ريال
بوفهاد
السيارة اصبحت مكلفة وتدر اموال باهضة لوزارة الداخلية، الحين عرفت ليش شعوب الدول الفقيرة يستخدمون السيكل بدل السيارة وشكلنا بنلحقهم.

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