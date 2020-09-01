الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1291
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئياُ على معظم مناطق المملكة، مضيفة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وكذلك تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأضافت أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ونوهت بأن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
انطمي ي بنت الشحروره، قراءة القرآن تدخل الجنه و تعتق الرقاب من النار.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ملكي
الاهلي نادي صاحب تاريخ مليئ بالبطولات يالوح في كل الالعاب حقق بطولات ولكن الغلط على اللي انزل تعليقك للأسف.
زائر
الله يغفرله ويرحمه

أخر الأخبار

هيجواين على أعتاب الدوري الأمريكي
هيجواين على أعتاب الدوري الأمريكي
Time منذ دقيقة Views 1077
خضروات تساعد في حرق الدهون
خضروات تساعد في حرق الدهون
Time منذ 8 دقائق Views 1099
تأجيل عودة تشغيل قطار الحرمين الشريفين حتى إشعار آخر
تأجيل عودة تشغيل قطار الحرمين الشريفين حتى إشعار آخر
Time منذ 9 دقائق Views 1184
أثر الشبهات
أثر الشبهات
Time منذ 9 دقائق Views 74
حمد بن عيسى آل خليفة: تضامن الخليح واستقرارهم يعتمدان على السعودية
حمد بن عيسى آل خليفة: تضامن الخليح واستقرارهم يعتمدان على السعودية
Time منذ 12 دقيقة Views 1279
موظفة منحوسه على الاخير
موظفة منحوسه على الاخير
Time منذ 14 دقيقة Views 207
شقاوة الاطفال تسبب الكوارث
شقاوة الاطفال تسبب الكوارث
Time منذ 15 دقيقة Views 177
طائر يتسبب بموقف طريف على طريق عام
طائر يتسبب بموقف طريف على طريق عام
Time منذ 16 دقيقة Views 198
ضبط سائق شاحنة صهريج البترول المتهور
ضبط سائق شاحنة صهريج البترول المتهور
Time منذ 17 دقيقة Views 1343
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة
Time منذ 21 دقيقة Views 1291