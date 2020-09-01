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جمعية حماية المستهلك توضح ضوابط تصوير المريض

Time منذ ساعة
Views 1416
جمعية حماية المستهلك توضح ضوابط تصوير المريض

الرياض (صدى):
نبهت جمعية حماية المستهلك لعدة ضوابط متعلقة بتصوير المرضى أو أى جزء من أجسامهم، محذرة من استغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الجمعية على أخذ إذن المريض أو من ينوب عنه قبل التصوير أو التسجيل، وعدم نشر الصور إلا بموافقة خطية مع عدم كشف هوية المريض أو ما يدل على شخصيته.

كما شددت على إخطار المريض بأهمية التصوير والغرض منه وكيف وأين يستخدم، لافتة إلى أن التصوير يجب أن يستخدم لأغراض ضرورية كالرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

وأكدت الجمعية أن مخالفة تلك الضوابط تعد مخالفة،ويتم الإبلاغ عنها عبر الرقم 937 أو حساب وزارة الصحة بموقع تويتر ، أضغط هنا

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أحدث التعليقات

زاير
انطمي ي بنت الشحروره، قراءة القرآن تدخل الجنه و تعتق الرقاب من النار.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ملكي
الاهلي نادي صاحب تاريخ مليئ بالبطولات يالوح في كل الالعاب حقق بطولات ولكن الغلط على اللي انزل تعليقك للأسف.
زائر
الله يغفرله ويرحمه

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