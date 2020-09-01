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القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بالشرقية

Time منذ ساعة
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القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بالشرقية

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.

وفي التفاصيل ، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية ، جميعهم في العقد الرابع من العمر)، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين .

وضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية ، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً ، وقد تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

زاير
انطمي ي بنت الشحروره، قراءة القرآن تدخل الجنه و تعتق الرقاب من النار.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ملكي
الاهلي نادي صاحب تاريخ مليئ بالبطولات يالوح في كل الالعاب حقق بطولات ولكن الغلط على اللي انزل تعليقك للأسف.
زائر
الله يغفرله ويرحمه

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