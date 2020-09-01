الأعداد السابقة للصحيفة

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة تعلن عن 50 وظيفة طبية وصحية

Time منذ ساعة
Views 1630
مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة تعلن عن 50 وظيفة طبية وصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة باب التقديم على 50 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم في عدد من التخصصات .

وأبانت إدارة المستشفى الوظائف المطلوبة كالتالي : أخصائي عناية مركزة ، أخصائي عناية مركزة حديثي الولادة ، أخصائي عناية مركزة قلب ، أخصائي كلى ، أخصائي مخ وأعصاب ، أخصائي عناية مركزة أطفال ، استشاري امراض انسجة وخلية ، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ، استشاري عناية مركزة ، استشاري عناية مركزة أطفال ، استشاري مسالك بولية ، طبيب مقيم طب أسرة ، أخصائي صحة فم وأسنان ، أخصائي جهاز هضمي ، أخصائي جراحة عظام ، اخصائي علاج طبيعي ، مساعد طبيب أسنان ، مصور موجات فوق الصوتية ، أخصائي نطق ، ممرضة مسجلة العدد 30 وظيفة .

وأشارت أن التقديم متاح اليوم الثلاثاء 1 / سبتمبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك من خلال الرابط التالي : هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
انطمي ي بنت الشحروره، قراءة القرآن تدخل الجنه و تعتق الرقاب من النار.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ملكي
الاهلي نادي صاحب تاريخ مليئ بالبطولات يالوح في كل الالعاب حقق بطولات ولكن الغلط على اللي انزل تعليقك للأسف.
زائر
الله يغفرله ويرحمه

أخر الأخبار

هيجواين على أعتاب الدوري الأمريكي
هيجواين على أعتاب الدوري الأمريكي
Time منذ دقيقة Views 1052
خضروات تساعد في حرق الدهون
خضروات تساعد في حرق الدهون
Time منذ 7 دقائق Views 1099
تأجيل عودة تشغيل قطار الحرمين الشريفين حتى إشعار آخر
تأجيل عودة تشغيل قطار الحرمين الشريفين حتى إشعار آخر
Time منذ 8 دقائق Views 1179
أثر الشبهات
أثر الشبهات
Time منذ 9 دقائق Views 74
حمد بن عيسى آل خليفة: تضامن الخليح واستقرارهم يعتمدان على السعودية
حمد بن عيسى آل خليفة: تضامن الخليح واستقرارهم يعتمدان على السعودية
Time منذ 12 دقيقة Views 1275
موظفة منحوسه على الاخير
موظفة منحوسه على الاخير
Time منذ 13 دقيقة Views 202
شقاوة الاطفال تسبب الكوارث
شقاوة الاطفال تسبب الكوارث
Time منذ 14 دقيقة Views 173
طائر يتسبب بموقف طريف على طريق عام
طائر يتسبب بموقف طريف على طريق عام
Time منذ 15 دقيقة Views 195
ضبط سائق شاحنة صهريج البترول المتهور
ضبط سائق شاحنة صهريج البترول المتهور
Time منذ 17 دقيقة Views 1340
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة
Time منذ 21 دقيقة Views 1289