إدانة وتغريم صاحب مؤسسة "كهرمان الشرق التجارية" بعد الإحتيال على أموال مستثمرين

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء قرارلجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن صاحب مؤسسة " كهرمان الشرق التجارية " والذي جمع أموال من المستثمرين بالمملكة لتحويلها لحسابات بنكية خارج المملكة مقابل عمولات .
وقررت لجان الفصل في المنازعات تغريم المدان " عبد الباقي بن محمد بن عيسى الحضيري 100 ألف ريال عن هذه المخالفات على أن يقوم المتضررين أو من ابرموا اتفاق أو عقد معه بالتقدم بشكوى إلى الهيئة في هذا الشأن عبر الرابط التالي : هنا
وصدر قرار لجان الفصل في المنازعات في الدعوى المقامة من النيابة العامة إذ تبين أن صاحب مؤسسة " كهرمان " يضع أموال المستثمرين في حساب المؤسسة ثم يحولها لحسابات بنكية في الصين وتركيا وهونج كونج تعود ملكيتها لشركة BMO-Markets مقابل حصوله على اموال دون ترخيص من " تداول " .