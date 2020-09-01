شروط برنامج الابتعاث من "نيوم"

تبوك (صدى):
فتحت نيوم، باب تلقي طلبات التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعاتها.
شروط الابتعاث..
وكشفت نيوم عن شروط برنامج الابتعاث، والتي تتضمن " أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يكون المتقدم شاغلًا لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية، أن يكون المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 20 سنة، الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث، ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من سنتين " .
كما تشمل الشروط :
" ألا يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم، إنهاء الثانوية العامة، بتقدير ممتاز ، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها، الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختباري التحصيلي والقياس، أن يكون المتقدم لائق طبيًا، أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم، اكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل " .
الأوراق المطلوبة..
وأكدت أنه يجب إرفاق الآتي " صورة من بطاقة الأحوال، صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من نتيجة اختباري قياس والتحصيلي " ، وذلك أثناء تقديم الطلب من خلال الرابط التالي هنــــــــــا .