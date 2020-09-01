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نظام العمل يمنح المرأة الحق في فترة استراحة بقصد إرضاع مولودها

Time منذ 11 دقيقة
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نظام العمل يمنح المرأة الحق في فترة استراحة بقصد إرضاع مولودها

الرياض (صدى):
تنص المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام العمل، على أنه يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.

وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر؛ فيما المادة (۳۱) في تنفيذ أحكام المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من النظام، أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة، أو فترات استراحة بقصد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد؛ وتحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الوضع، سواء أكانت الرضاعة طبيعية، أو غير ذلك.

ولا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها، من ضمن فترات الراحة (الرسمية) المخصصة الجميع العاملين؛ بينما تحدد فترة، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي:

أ. إذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة؛ إما أن تكون بداية الدوام، أو نهايته؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل.

ب. إذا توفرت حضانة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل.

ويجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذي تحدده الفترة أو فترات تلك الاستراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.

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أحدث التعليقات

ماجد
كل العالم تكالبت علينا بس الله وحدة بينصرنا ثم بابناء الوطن درع حصين ضد كل الهجمات.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وااا أسفااه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ايش اللي حصل ...
abdul
استخدام مآذن ومكبرات صوت في المسجد لحملات انتخابية وبث كلمات الساسة الفاسدين المفسدين المفجرين لشعبهم ومدينتهم

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