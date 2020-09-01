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جوستافو كويلار: لست نادماً على اتخاذ قرار انتقالي إلى الهلال

Time منذ ساعة
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جوستافو كويلار: لست نادماً على اتخاذ قرار انتقالي إلى الهلال

طلال الغامدي (صدى):
أكد لاعب نادي الهلال جوستافو كويلار، اليوم الثلاثاء، على سعادته بتواجده في فريق الهلال كما أنه غير نادم على قرار الرحيل عن فلامنغو بطل ليبرتادوس.

وقال جوستافو كويلار: "لو كنت أعرف أن فلامنغو سيكون بطل ليبرتادوس قبل إنتقالي للهلال ربما كنت سأفكر في الأمر ولكن الآن لست نادماً على إتخاذ قرار إنتقالي إلى الهلال".

وصرح اللاعب: "لدينا فريق ممتاز وانا سعيد بلقب الدوري وهذه اللحظات ستبقى كأرشيف في حياتي"؛ مضيفًا: " أنا سعيد جداً لكتابة هذا التاريخ مع نادي عظيم مثل الهلال"؛ فيما تابع:" هناك نادي أوروبي يرغب بالتعاقد معي".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ...........^^
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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