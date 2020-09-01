الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد يغلق قضية نادي جريميو

Time منذ 18 دقيقة
Views 1366
الاتحاد يغلق قضية نادي جريميو

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير بأن نادي الاتحاد تمكن من إغلاق قضية نادي جريميو البرازيلي والخاصة بحارس مرمى النادي مارسيلو جروهي.

وأنهيت القضية بعد أن قدم نادي الاتحاد شكوى في الفيفا، في وقت ماضي ومن ثم اغلقت تماما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ماجد
كل العالم تكالبت علينا بس الله وحدة بينصرنا ثم بابناء الوطن درع حصين ضد كل الهجمات.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وااا أسفااه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ايش اللي حصل ...
abdul
استخدام مآذن ومكبرات صوت في المسجد لحملات انتخابية وبث كلمات الساسة الفاسدين المفسدين المفجرين لشعبهم ومدينتهم

أخر الأخبار

جوستافو كويلار: لست نادماً على اتخاذ قرار انتقالي إلى الهلال
جوستافو كويلار: لست نادماً على اتخاذ قرار انتقالي إلى الهلال
Time منذ 3 دقائق Views 1127
تحذير لمن يعانون من انخفاض مستوى الصوديوم في الدم
تحذير لمن يعانون من انخفاض مستوى الصوديوم في الدم
Time منذ 6 دقائق Views 1066
نظام العمل يمنح المرأة الحق في فترة استراحة بقصد إرضاع مولودها
نظام العمل يمنح المرأة الحق في فترة استراحة بقصد إرضاع مولودها
Time منذ 11 دقيقة Views 1391
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
Time منذ 15 دقيقة Views 236
طائر يسابق السيارات في طريق سريع
طائر يسابق السيارات في طريق سريع
Time منذ 16 دقيقة Views 227
الاتحاد يغلق قضية نادي جريميو
الاتحاد يغلق قضية نادي جريميو
Time منذ 18 دقيقة Views 1366
جداول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات وإجراءات المرور الأخرى
جداول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات وإجراءات المرور الأخرى
Time منذ 24 دقيقة Views 1711
وزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب جديدة بمدينة الملك فيصل
وزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب جديدة بمدينة الملك فيصل
Time منذ 31 دقيقة Views 1405
"الغذاء والدواء" عضواً مراقباً في منظمة (ICCR) الدولية
"الغذاء والدواء" عضواً مراقباً في منظمة (ICCR) الدولية
Time منذ 37 دقيقة Views 1317
النصر يقترب من ضم نجم ويست هام الإنجليزي
النصر يقترب من ضم نجم ويست هام الإنجليزي
Time منذ 46 دقيقة Views 1656