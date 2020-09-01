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الاتحاد يغلق قضية نادي جريميو
منذ 18 دقيقة
1366
نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير بأن نادي الاتحاد تمكن من إغلاق قضية نادي جريميو البرازيلي والخاصة بحارس مرمى النادي مارسيلو جروهي.
وأنهيت القضية بعد أن قدم نادي الاتحاد شكوى في الفيفا، في وقت ماضي ومن ثم اغلقت تماما.
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أحدث التعليقات
ماجد
كل العالم تكالبت علينا بس الله وحدة بينصرنا ثم بابناء الوطن درع حصين ضد كل الهجمات.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وااا أسفااه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ايش اللي حصل ...
abdul
استخدام مآذن ومكبرات صوت في المسجد لحملات انتخابية وبث كلمات الساسة الفاسدين المفسدين المفجرين لشعبهم ومدينتهم
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