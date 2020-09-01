بالفيديو.. خبير تقني يحذر من استخدام الأطفال لموقع يوتيوب

الرياض (صدى):
حذر الخبير التقني، طارق الجاسر، من دخول الأطفال لموقع اليوتيوب، مبرراً ذلك بعدة أسباب منها أنها أحيانا تحمل محتوى غير لائق للطفل.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن اليوتيوب قد يعرض أمام الطفل بشكل تلقائي محتويات خاصة بالبالغين،بجانب أن هذا العرض التلقائي قد يسرق وقت الطفل من خلال الدخول من فيديو إلى آخر، مشدداً على استخدام تطبيقات آمنة مثل تطبيقات الكيدز.
وأكد أن التقنيات الموجودة في الأجهزة الذكية يمكن للطفل أن يستفيد منها بشرط وجود متابعة، محذراً من إطلاق الثقة الكاملة لهم أو تقييدهم بشكل كامل عند استخدام الأجهزة الحديثة.