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"الغذاء والدواء" عضواً مراقباً في منظمة (ICCR) الدولية

Time منذ 37 دقيقة
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"الغذاء والدواء" عضواً مراقباً في منظمة (ICCR) الدولية

الرياض (صدى):
انضمّت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التعاون الدولي في مجال تنظيم منتجات التجميل International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR)""،لتكون عضواً مراقباً.

ويسهم هذا الإجراء في تحسين أنظمة وإجراءات تنظيم منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية، إذ إن منظمة التعاون الدولي في مجال تنظيم منتجات التجميل تمثل شراكة تُعنى بتطبيق أفضل إجراءات السلامة لمنتجات التجميل مع العمل على تقليل معوّقات التجارة العالمية عبر تعزيز التجانس في الإجراءات التنظيمية لمنتجات التجميل.

ويشارك في أعمال المنظمة مجموعة من أهم الجهات الرقابية الدولية في منتجات التجميل في كندا وأوروبا واليابان والولايات المتحدة والبرازيل، إضافةً إلى جمعيات من القطاع التجاري والصناعي لمنتجات التجميل بينها الرابطة البرازيلية لصناعة مستحضرات التجميل والزينة والعطور، والجمعية الكندية للتجميل وطب وتجميل العطور، وجمعية العناية الشخصية بمستحضرات التجميل الأوروبية، والاتحاد الأوروبي لمكونات مستحضرات التجميل، ومصنّعي مستحضرات التجميل المستقلة، وجمعية صناعة مستحضرات التجميل اليابانية، ومجلس منتجات العناية الشخصية.

وتمثل المنظمة حلقة وصل بين الجمعيات الخاصة بمصنّعي منتجات التجميل والجهات الرقابية المنظمة لها، كما توفر خلفية عن الوضع الحالي حول مسألة أو نهج معين لمنتجات التجميل، وتقدم توصيات دورية بالمبادئ العامة التي ينبغي النظر فيها لمعالجة مسألة تنظيمية معينة، أو بشأن مسائل تنظيمية يمكن أن تشمل التعاريف والمستويات المقبولة للمواد الداخلة في تركيب منتجات التجميل، والمنهجيات وإقرار المعايير الدولية الأخرى السارية على منتجات التجميل.

ويمكن استخدام هذه المخرجات مراجع أو أدلة أو مواصفات من الأعضاء في المنظمة، بهدف تقليل العبء التنظيمي على التجارة العالمية لمنتجات التجميل وتطبيق أفضل إجراءات الرقابة عليها.

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أحدث التعليقات

ماجد
كل العالم تكالبت علينا بس الله وحدة بينصرنا ثم بابناء الوطن درع حصين ضد كل الهجمات.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وااا أسفااه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ايش اللي حصل ...
abdul
استخدام مآذن ومكبرات صوت في المسجد لحملات انتخابية وبث كلمات الساسة الفاسدين المفسدين المفجرين لشعبهم ومدينتهم

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