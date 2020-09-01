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ملك تايلاند يأمر بالإفراج عن زوجته الملكة وخروجها من السجن أخيراَ

Time منذ 18 دقيقة
Views 599
ملك تايلاند يأمر بالإفراج عن زوجته الملكة وخروجها من السجن أخيراَ

بانكوك (صدى):
كشفت تسريبات اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة حول زوجة ملك تايلاند التي تم اعتقالها وتجريدها من ألقابها الملكية ورتبها العسكرية .

وأكدت أن الملك قرر الإفراج عن زوجته " سنينينات " وشوهدت في مطار ميونخ بألمانيا قبل أن تتجه إلى سويسرا .

وأشارت المصادر أنها كانت في الطابق المخصص لحريم الملك في فندق بميونخ واصطحبها الملك بنفسه للمطار قبل المغادرة .

واعتقلت الملكة بعد أن كانت الوحيدة الحاصلة على لقب قرين ملكي وتم تجريدها بعد ثلاث شهور من جميع الألقاب بتهمة عدم الولاء والطموح المزعوم لمطابقة موقف الملكة .

وكانت في سجن بانج كونج شديد الحراسة والذي يضم حوالي 1000 شخص محكوم عليه بالإعدام ، وقيل انها كانت في سجن النساء .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
ابو رياض الحربي
سبحانك يالله ماعظمك اللهم لاترينا قوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خسيس

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