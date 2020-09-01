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«الصحة» تعلن مواعيد التقديم على برنامج طبيب تحت التدريب

Time منذ ساعة
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«الصحة» تعلن مواعيد التقديم على برنامج طبيب تحت التدريب

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد التقديم على برنامج طبيب سعودي تحت التدريب للحصول على شهادة الاختصاص السعودية للأطباء السعوديين المقبولين بالمستوى التدريبي الأول.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على البوابة يكون من يوم 1/9/2020 إلى 8/9/2020، بينما المطابقة وتوقيع العقود، من 13/9/2020 وحتى 17/9/2020، فيما للتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

واشترطت الصحة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على قبول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن لا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص؛ فضلًا عن ​الالتزام بالعمل في مرافق وزارة الصحة وفقًا للاحتياج لمدة تعادل مدة التدريب.

وأشارت إلى أن يكون المتقدم من المقبولين بالمستوى التدريبي الأول بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي 2021/2020م؛ بينما الوثائق والمستندات المطلوب رفعها على بوابة طبيب تحت التدريب، وتقديم أصولها في أثناء المطابقة وتوقيع العقد، هي كالتالي: شهادة التخرج، أو السجل الأكاديمي، وشهادة إنهاء فترة الامتياز، أو مشهد بالاستمرار بالتدريب بفترة الامتياز.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهوية الوطنية، وشهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وااا أسفااه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ايش اللي حصل ...
abdul
استخدام مآذن ومكبرات صوت في المسجد لحملات انتخابية وبث كلمات الساسة الفاسدين المفسدين المفجرين لشعبهم ومدينتهم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..

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