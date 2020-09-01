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مسعود أوزيل يرفض عرض النصر

Time منذ 41 دقيقة
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مسعود أوزيل يرفض عرض النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الإنجليزي رفض الرحيل عن فريقه والانتقال إلى نادي النصر أو أحد أندية قطر الراغبة في ضمه.

وكان النصر، قد عرض راتبا ضخما في محاولة منه لإقناع التركي الأصل والألماني الجنسية للانضمام إلى الفريق ومغادرة آرسنال يشمل حصوله على نحو 15 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وصرح أوزيل: " لم أوقع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، لقد وقعت لأربع سنوات ويجب احترام ذلك من قبل الجميع. من الواضح أن الأمور كانت صعبة ولكني أحب آرسنال، وأحب العمل هناك، وأحب الناس في النادي وأنا أحب لندن، إنها منزلي" .

وكان أرتيتا، قد قال في وقت سابق: " سيحصل الجميع على الفرصة ذاتها. سيتعين عليهم أن يظهروا بأدائهم وموقفهم أنهم أفضل من زملائهم في الفريق، أو يساهموا بطريقة ما في ما نريد تحقيقه هذا الموسم "؛ بينما أوزيل مستمتع بالراتب الضخم والحياة السعيدة في لندن دون لعب.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
ابو رياض الحربي
سبحانك يالله ماعظمك اللهم لاترينا قوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خسيس

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