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بالفيديو.. قصة معهد العاصمة النموذجي الذي بدأ بـ 12 طالب ودرس به 9 أمراء

Time منذ 32 دقيقة
Views 1313
بالفيديو.. قصة معهد العاصمة النموذجي الذي بدأ بـ 12 طالب ودرس به 9 أمراء

الرياض (صدى):
كشفت دارة الملك عبد العزيز اليوم الثلاثاء معلومات مثيرة حول معهد العاصمة النموذجي الذي بدأ في حي الناصرية بالرياض بـ 12 طالب فقط ودرس فيه ثلاثة من أبناء الملك سعود و سته من أبناء الملك عبد العزيز .

ويعد المعهد من أعرق المؤسسات التعليمية التربوية في المملة حيث تجاوز عمرها 80 عام ، وكان الفضل في إنشائها للملك سعود – رحمه الله - .

وكشف الباحث عبد الله اليامي أن بداية المعهد كانت متواضعة فكان عبارة عن 4 فصول وفصل خامس كان لإدارة المدرسة ، وعدد الطلاب لا يتجاوز 12 طالب .

وأضاف أن أبناء الملك سعود كانوا من الطلاب ، الأمير مسعد والأمير محمد والأمير عبد الله ومر المعهد بعدة مسميات " معهد أنجال ولي العهد ، ومعهد أنجال جلالة الملك ، ومعهد العاصمة النموذجي " .

وأضاف أنه تم التوسع في المعهد وتطويره بعد ذلك وتم بنائه على مساحة مليون متر مربع وفي عام 1400 هـ استقطع منه الجزء الجنوبي الشرقي وتم بناء مدارس الرياض ، وفي عام 1405 هـ استقطع الجزء الشمالي الشرقي وتم انشاء جانب للفنون التشكيلية .

وتخرج منه 6 من أبناء الملك عبد العزيز الأمير عبد الإله ، والأمير أحمد ، والأمير سطام ، والأمير عبد المجيد ، والأمير حمود ، والأمير مقرن .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
ابو رياض الحربي
سبحانك يالله ماعظمك اللهم لاترينا قوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خسيس

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