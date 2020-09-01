هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : مسؤول أول إدارة مشاريع .
الشروط :
1- بكالوريوس تخصص " إدارة المشاريع " أو ما يعادلها .
2- خبرة لا تقل عن عامين في إدارة المشاريع .
3- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية .
4- إجادة استخدام الحاسب وخصوصاً برامج شركة " مايكروسفت " " اوفيس " .
5- يفضل شهادة إدارة مشاريع معتمدة .
وأبانت الهيئة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 13 / 1/ 1442 هـ ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب على الرابط التالي : هنا