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هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1556
هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : مسؤول أول إدارة مشاريع .

الشروط :

1- بكالوريوس تخصص " إدارة المشاريع " أو ما يعادلها .

2- خبرة لا تقل عن عامين في إدارة المشاريع .

3- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية .

4- إجادة استخدام الحاسب وخصوصاً برامج شركة " مايكروسفت " " اوفيس " .

5- يفضل شهادة إدارة مشاريع معتمدة .

وأبانت الهيئة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 13 / 1/ 1442 هـ ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب على الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
ابو رياض الحربي
سبحانك يالله ماعظمك اللهم لاترينا قوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خسيس

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