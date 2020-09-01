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بالصور.. ضبط أكثر من 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة مخبأة داخل صيدليات بالرياض

Time منذ ساعة
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بالصور.. ضبط أكثر من 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة مخبأة داخل صيدليات بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أكثر من 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة، والخاضعة للرقابة الدوائية مخفية داخل صيدليات في الرياض والمزاحمية.

وشددت صحة الرياض على إستمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة، لافتة إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت على أنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
ابو رياض الحربي
سبحانك يالله ماعظمك اللهم لاترينا قوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خسيس

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